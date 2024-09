Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Jurgen Klopp i Xabi Alonso wśród kandydatów do zastąpienia Ancelottiego

Real Madryt powoli zbliża się do momentu, w którym będzie musiał rozglądać się za nowym szkoleniowcem. Carlo Ancelotti, choć ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2026 roku, to otrzymał bardzo lukratywną propozycję od jednego z klubów w Saudi Pro League.

Oczywiście na ten moment nie wiadomo czy doświadczony szkoleniowiec zgodzi się na propozycję pracy w Arabii Saudyjskiej. Niemniej jednak Real Madryt na wypadek odejścia Ancelottiego przygotował listę kandydatów, którzy mogą go zastąpić w roli trenera Los Blancos. Jak podaje portal TodoFichajes.com wśród następców 65-latka Florentino Perez widzi dwóch szkoleniowców.

Pierwszy z nich to Jurgen Klopp, który obecnie pozostaje bez klubu. Wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu Niemiec rozstał się z Liverpoolem. Co więcej, w jednym z wywiadów powiedział, że na dzień dzisiejszy jego kariera trenerska dobiegła końca. Natomiast nie wykluczył zmiany zdania w przyszłości. Być może oferta z Realu Madryt byłaby w stanie przekonać utytułowanego trenera do powrotu na ławkę trenerską.

Drugą opcją jest łączony już kilka miesięcy temu z Realem Madryt – Xabi Alonso. TodoFichajes.com zaznacza, że dla byłego piłkarza Królewskich podjęcie pracy w tak wielkim klubie może być jednak zbyt wczesne na obecnym etapie jego kariery. Hiszpan w roli szkoleniowca na najwyższym poziomie pracuje niespełna dwa lata, przez co brak mu takiego doświadczenia jak w przypadku Jurgena Kloppa.