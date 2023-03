Pressfocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti moze stracić aktualną posadę

Real Madryt zawodzi w tym sezonie

Włoch apelował do klubu o transfery, ale nie został wysłuchany

Ancelotti może zapłacić na skąpstwo Realu Madryt

Po mistrzostwach świata Real Madryt nie funkcjonuje tak, jak należy. Królewscy rozbili Liverpool w Lidze Mistrzów (5:2), dzięki czemu są krok od ćwierćfinału tych rozgrywek. Mistrz Hiszpanii uległ jednak Barcelonie w Superpucharze Hiszpanii i La Lidze.

W lidze podopieczni Carlo Ancelottiego mają nikłe szanse na obronę tytułu, co może kosztować Włocha utratę pracy. Real Madryt latem zakontraktował Antonio Ruedigera i Aureliena Tchouameniego. Carlo Ancelotti starał się przekonywać klub do wzmocnienia linii ataku. Z przenosinami do Królewskich łączeni byli Kylian Mbappe i Erling Haaland. Finalnie do ofensywy nie trafił nikt nowy.

Real Madryt zlekceważył prośby szkoleniowca. Teraz może on stracić pracę. Warunkiem pozostania Carlo Ancelottiego na stanowisku jest rzekomo wygrania La Ligi albo Ligi Mistrzów.

