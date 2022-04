Źródło: The Mirror

fot. PressFocus Na zdjęciu: Roman Abramowicz

Roman Abramowicz według doniesień The Mirror stara się wdrożyć w życie plan związany z przejęciem nowego klubu. Rosyjski miliarder chce podobno zostać właścicielem Valencii.

Sensacyjne doniesienia na temat Romana Abramowicza pojawiły się w brytyjskich mediach

55-latek próbuje podobno kupić nowy klub

Rosyjski biznesmen chce przejąć Valencię

Abramowicz z ciekawym planem po sprzedaży Chelsea

Roman Abramowicz wciąż jest właścicielem Chelsea. Chociaż 26 lutego przekazał zarządzanie klubem powiernikom z Chelsea Charitable Foundation. Tymczasem 2 marca światło dzienne ujrzała wiadomość, że Rosjanin zamierza sprzedać klub z Londynu.

Rosyjski biznesmen liczy na cztery miliardy funtów (4,84 miliona euro) z tytułu sprzedaży Chelsea. Kłopot przy finalizowaniu transakcji wywołały jednak sankcje nałożone na Abramowicza przez rząd Wielkiej Brytanii, na co wpływ miała agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Majątek Rosjanina, w tym także klub piłkarski został zawieszony.

Tymczasem najnowsze doniesienia medialne sugerują, że Abramowicz myślami jest już przy przejęciu nowego klubu. The Mirror sugeruje, że rosyjski oligarcha zamierza kupić Valencię. Gdyby transakcja doszła do skutku, to niewykluczone, że Nietoperze mogliby odzyskać dawny blask.

Valencia aktualnie w tabeli ligi hiszpańskiej plasuje się na dziewiątym miejscu, legitymując się dorobkiem 41 punktów. Drużyna z Estadio Mestalla traci 13 oczek do szóstego Realu Sociedad San Sebastian. Tym samym szanse Nietoperzy na występy w europejskich pucharach w kolejnym sezonie są bardzo mało.

Valencia w poniedziałek wieczorem rozegra spotkanie w 31. kolejki La Liga. Rywalem ekipy Jose Bordalasa będzie Rayo Vallecano.

