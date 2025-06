Real Madryt ma problem. Występ Kyliana Mbappe zagrożony

Kylian Mbappe z powodu choroby nie wziął udziału w ostatnim treningu Realu Madryt. Zatem jego występ w dzisiejszym meczu przeciwko Al-Hilal stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania - donosi Edu Aguirre z hiszpańskiego programu El Chiringuito.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt – Al-Hilal. Kylian Mbappe najpewniej nie zagra

Dzisiaj wieczorem Real Madryt zainauguruje swój udział w tegorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata. Pierwszym rywalem grupowym ekipy Królewskich będzie klub z Arabii Saudyjskiej, Al-Hilal. Wiele wskazuje na to, że hiszpański zespół przystąpi do tego spotkania poważnie osłabiony. Gotowi na występ od początku wciąż nie są bowiem Eduardo Camavinga, Antonio Rudiger, Endrick, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Eder Militao oraz David Alaba, którzy nadal dochodzą do pełni sił po ostatnich problemach zdrowotnych.

Co więcej, na boisku najprawdopodobniej nie zobaczymy również Kyliana Mbappe, który opuścił ostatni trening zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso. Jak donosi Edu Aguirre z programu „El Chiringuito”, 26-letni napastnik jest chory i gorączkował, przez co zapewne nie będzie w stanie pomóc swojej drużynie w potyczce, która zostanie rozegrana na Hard Rock Stadium w Miami. Starcie Real Madryt – Al-Hilal odbędzie się już dzisiaj (środa, 18 czerwca). Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Kapitan reprezentacji Francji z powodzeniem występuje w barwach ekipy Królewskich od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu bez kwoty odstępnego po wcześniejszym rozstaniu z Paris Saint-Germain. Mimo że Real Madryt zawiódł w sezonie 2024/2025, to słynny snajper nie może mieć sobie nic do zarzucenia. Mianowicie, Kylian Mbappe zdobył 43 bramki i zaliczył 5 asyst w 56 meczach, sięgając przy okazji po Złotego Buta. Mistrz świata ma nadzieję, że podtrzyma taką skuteczność w kolejnej kampanii.