Klubowe Mistrzostwa Świata 2025: nagrody i premie

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Klubowe Mistrzostwa Świata: nagrody i premie

FIFA zdecydowała się wprowadzić zmianę w formacie Klubowych Mistrzostw Świata. Począwszy od edycji w 2025 roku, turniej będzie odbywać się co cztery lata, a wezmą w nim udział aż 32. drużyny z całego świata. System będzie przypominać ten z Mistrzostw Świata, czyli osiem grup w każdej po cztery zespoły. Do fazy pucharowej awans uzyskają dwa najlepsze kluby.

Nowy format to nie wszystko, ponieważ pod koniec marca FIFA ogłosiła pulę nagród i premii w Klubowych Mistrzostwach Świata. Łączna pula nagród wynosi aż miliard dolarów do podziału dla wszystkich uczestników turnieju. Składa się na to 475 mln dolarów za osiągnięcia sportowe oraz 525 mln dolarów w ramach samego uczestnictwa. Warto dodać, że zwycięzca klubowego mundialu może liczyć na rekordową nagrodę w wysokości do 125 milionów dolarów.

Klubowe Mistrzostwa Świata 2025: premie za osiągnięcia

Za każde zwycięstwo w fazie grupowej dana drużyna otrzyma 2 mln dolarów. Z kolei w przypadku remisu na jej konto wpłynie okrągły milion. Awans do 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata to premia o wartości 7,5 mln dolarów. Przejście do ćwierćfinału to kolejna dodatkowa gotówka w wysokości 13,125 mln. Za grę w półfinale można otrzymać 21 milionów, a finalista zgarnie 30 mln. Zwycięzca rozgrywek otrzyma premie o wartości 40 milionów dolarów.

Klubowe Mistrzostwa Świata 2025: premie za uczestnictwo

Każdy klub może liczyć także na pieniądze od FIFA za sam udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Światowa federacja piłkarska dokonała podziału względem kontynentów. W ten sposób zespoły z Europy zarobią od 12,81 do 38,19 mln dolarów. Drużyny z Ameryki Południowej otrzymają 15,21 milionów dolarów. Kluby z Ameryki Północnej, Azji i Afryki mogą liczyć na wypłatę rzędu 9,55 mln, a zespół z Oceanii otrzyma 3,58 miliona dolarów.