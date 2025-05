dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane pozytywnie o KMŚ

Klubowe Mistrzostwa Świata wzbudzają spore kontrowersje. Nie brakuje głosów, które sugerują, że ten turniej to wyłącznie „skok na kasę”, a przemęczeni sezonem zawodnicy nie będą spisywali się na miarę oczekiwań. Jednak pojawiają się także pozytywne opinie na temat zmagań w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób KMŚ ocenił Harry Kane, snajper Bayernu Monachium.

– To będzie wyjątkowe, granie w tego typu ważnym turnieju z klubem różni się od tego, co robiono w przeszłości, ale myślę, że będzie to wspaniałe doświadczenie. Wyjazd do USA, również na rok przed samym Pucharem Świata, będzie świetną okazją, aby poznać niektóre stadiony i kibiców. To będzie naprawdę wspaniały turniej. Jak zawsze, gdy jest to pierwszy turniej jakiegokolwiek typu, ludzie zastanawiają się, jak to pójdzie, ale ja naprawdę się na to cieszę – stwierdził Anglik w rozmowie z mediami FIFA.

KMŚ rozpoczną się 16 czerwca i zakończą 13 lipca 2025 roku. Bayern Monachium trafił do grupy C, gdzie jego rywalami będą Auckland City, Boca Juniors i Benfica.