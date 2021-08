Piotr Zieliński nie będzie miło wspominał inauguracji sezonu 2021/2022 w Serie A. Pomocnik Napoli opuścił boisko przedwcześnie z powodu kontuzji. Czy jest ona na tyle poważna, że wyeliminuje Polaka z wrześniowego zgrupowania kadry?

Niepokojące wieści docierają z Włoch

Piotr Zieliński doznał kontuzji w meczu Napoli – Venezia

Polak najprawdopodobniej opuści wrześniowe zgrupowanie reprezentacji

Paulo Sousa znów ma problem

Napoli w sezonie 2021/2022 prowadzi Luciano Spalletti, który ma wprowadzić drużynę do Ligi Mistrzów. Neapolitańczycy misję tę rozpoczęli do niedzielnego starcia z Venezią na Stadio Diego Armando Maradona. Gospodarze wygrali z beniaminkiem 2:0, ale triumf ten okupili kontuzją ważnego piłkarza.

Piotr Zieliński opuścił boisko już w 35. minucie po ostrym wejściu Mattii Caldary. Napoli wydało jedynie lakoniczny komunikat o stanie zdrowia 27-latka. Dowiadujemy się z niego, że Polak doznał urazu prawego uda.

Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl dotarł do bardziej szczegółowych informacji o stanie zdrowia Zielińskiego. Wieści nie są optymistyczne. W niedzielnym meczu Polak uszkodził mięsień czworogłowy. Pocieszać może fakt, że z kolanem nic się nie stało.

Wciąż musimy czekać na dokładne wyniki badan. To one wskażą jak długo pauzować będzie Zieliński. Optymistyczny wariant zakłada kilkanaście dni absencji od gry. To z kolei oznacza, że 27-latek opuści najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski, które zaczyna się już za tydzień (30 sierpnia). Biało-czerwoni we wrześniu wrócą do walki o udział na przyszłorocznym Mundialu w Katarze. Podopieczni Paulo Sousy zmierzą się z: Albanią (02.09), San Marino (05.09), a także Anglią (08.09).

