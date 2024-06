Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny: Nie jestem gotowy w tej chwili się zadeklarować

Reprezentacja Polski dziś rozegra swoje ostatnie spotkanie na EURO 2024. Przeciwnikiem Biało-Czerwonych będą Francuzi. Od jakiegoś czasu było pewne, że nie zobaczymy w tym starciu między słupkami Wojciecha Szczęsnego. Już wiemy, że golkipera Juventusu zastąpi w wyjściowym składzie Łukasz Skorupski.

Decyzja o pozostaniu Wojciecha Szczęsnego na ławce rezerwowych od razu wywołała sporo spekulacji. Wiele się mówiło, że 34-latek po zakończeniu Mistrzostw Europy zakończy reprezentacyjną karierę. Sam zawodnik w przedmeczowym wywiadzie dla „TVP Sport” postanowił odnieść się do tego. Golkiper zdradził, że jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji.

Zobacz również: Terminarz EURO 2024

– Powiem szczerze, ja zawsze starałem się dokładnie planować swoją karierę. I w planach było zakończenie kariery sportowej w przyszłym roku, a to łączyło się z zakończeniem kariery reprezentacyjnej po tych mistrzostwach Europy. W tej chwili nie wiem, jak te plany będą wyglądać, ponieważ są one troszkę poza moją kontrolą – powiedział Wojciech Szczęsny.

– Rozumiem tych, którzy próbują mnie namawiać do zmiany tej decyzji, bo jest to podparte tym, że po prostu mogę dłużej grać w piłkę. Ja nie jestem gotowy zadeklarować się w tej chwili, że odchodzę z reprezentacji, bo to jest decyzja, którą podejmuje się raz i wolę ją doskonale przemyśleć – dodał.

Wojciech Szczęsny to bez wątpienia legenda reprezentacji Polski. 34-latek do tej pory zaliczył aż 84 występy w narodowych barwach.

Sprawdź także: Polska – Francja: pożegnanie z Euro 2024. Relacja na żywo