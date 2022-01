Włoski napływ trwa. Kolejny kandydat do pracy z polską kadrą

Pressfocus Na zdjęciu: Marco Giampaolo

Nie ma dnia bez włoskiego trenera chętnego do pracy z reprezentację Polski. Chętny na bycie selekcjonerem biało-czerwonych zgłosił Marco Giampaolo.

Kolejny włoski trener chce pracować z reprezentacją Polski

Taki zamiar ma Marco Giampaolo

Doświadczony szkoleniowiec trenował między innymi Krzysztofa Piątka, czy Piotra Zielińskiego

Kulesza ma w czym wybierać

Cezary Kulesza oraz pozostali pracownicy Polskiego Związku Piłki Nożnej mają od kilkunastu dni mnóstwo pracy. Trwa bowiem proces wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Do federacji wpływa mnóstwo kandydatur. Fakt ten w rozmowie ze Sport.pl potwierdził Kulesza.

– Nie chcę mówić, że to na sto procent będzie Polak, ponieważ na dzień dzisiejszy spływa bardzo dużo zapytań od menadżerów. Jest tego bardzo dużo, jest trochę znanych nazwisk, chociaż chodzi głównie o panów w starszym wieku, których czas już minął – powiedział prezes PZPN-u. Niewykluczone, że Kulesza miał na myśli między innymi Marco Giampaolo. To kolejny kandydat do pracy z naszą kadrą.

Włoski szkoleniowiec jest znany przede wszystkim sympatykom Serie A. 54-latek nie pracował bowiem nigdy poza Italią. We Włoszech prowadził między innymi Milan, gdzie trenował Krzysztofa Piątka. Giampaolo miał także do czynienia z: Karolem Linettym, Bartoszem Bereszyńskim, Łukaszem Skorupskim, czy Piotrem Zielinskim.

Doświadczony włoski trener pozostaje bez pracy od momentu rozstania z Torino w styczniu 2021 roku. Wówczas w 20. meczach osiągnął średnią punktową 0,95. Giampaolo był łączony z polską reprezentacją już w zeszłym roku, gdy Zbigniew Boniek szukał następcy Jerzego Brzęczka.

