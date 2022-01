Kolejny kandydat do poprowadzenia kadry. To mistrz świata z 2006 roku

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

W ciągu kilkunastu najbliższych dni powinniśmy poznać nazwisko selekcjonera reprezentacji Polski. Z każdym dniem lista chętnych do poprowadzenia polskiego zespołu wydłuża się. Teraz miał wskoczyć na nią jeden z najlepszych pomocników w historii.

Polski Związek Piłki Nożnej poszukuje nowego selekcjonera, którego pierwszym zadaniem będzie poprowadzenie kadry w marcowych barażach o awans do mistrzostw świata

Na biurko prezesa PZPN Cezarego Kuleszy spływają kolejne kandydatury

Jedna z nich pochodzi o mistrza świata z 2006 roku i byłego piłkarza Juventusu

Andrea Pirlo rozmawiał z PZPN

Polski Związek Piłki Nożnej jest zmuszony do znalezienia nowego selekcjonera, po tym jak w grudniu z prowadzenia Biało-czerwonych na rzecz brazylijskiego Flamengo niespodziewanie zrezygnował Paulo Sousa. Nowy prezes PZPN Cezary Kulesza znalazł się w niełatwej sytuacji, bowiem nie ma zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji o tym, kto poprowadzi drużynę w bardzo ważnych dla niej marcowych barażach o awans do finałów mistrzostw świata.

Do tej pory najczęściej w tym kontekście wymieniano nazwiska polskich szkoleniowców, ale do PZPN napływają również kandydatury zza granicy. Po raz kolejny swoją chęć poprowadzenia reprezentacji Polski zgłaszał Avram Grant, do związku miała trafić również oferta Paolo Cannavaro, ale to nie koniec.

Jak informuje Piotr Koźmiński ze sportowefakty.wp.pl polską reprezentację chciałby poprowadzić były reprezentant Włoch i jeden z najlepszych pomocników w historii Andrea Pirlo. Obóz 49-letniego trenera kontaktował się już w tej sprawie z PZPN i przedstawił swoją propozycję. Obie strony odbyły już także pierwsze rozmowy na temat ewentualnej współpracy.

Andrea Pirlo jest przede wszystkim znany z występów w barwach Milanu i Juventusu, a także reprezentacji Włoch, z którą w 2006 toku zdobył mistrzostwo świata. Po zakończeniu piłkarskiej kariery rozpoczął w ekipie Starej Damy trenerską pracę. W latach 2020-2021 był szkoleniowcem pierwszego zespołu, ale w maju ubiegłego roku rozstał się z klubem i pozostaje obecnie bez pracy.

