Pressfocus Na zdjęciu: Prezes PZPN Cezary Kulesza

Napięta atmosfera i liczne kontrowersje krążące w ostatnim czasie wokół reprezentacji Polski mogą słono kosztować PZPN. Redakcja Wirtualne Media poinformowała, że ze sponsoringu biało-czerwonych wycofała się jedna z największych firm – Ustronianka.

Wokół reprezentacji Polski krąży ostatnio wiele kontrowersji

Związane są one głównie ze zwolnieniem Czesława Michniewicza

Ustronianka postanowiła wycofać się ze sponsorowania PZPN-u

PZPN traci kolejnego ważnego sponsora

Atmosfera wokół reprezentacji Polski zrobiła się bardzo napięta po ujawnieniu tzw. afery premiowej. Między innymi to właśnie było gwoździem do trumny Czesława Michniewicza, z którym PZPN nie zdecydował się przedłużyć po Mistrzostwach Świata w Katarze umowy. Tym samym trener mimo osiągnięcia założonych celów sportowych został zwolniony.

Niemal każdego dnia w mediach pojawiają się nowe informacje i szczegóły dotyczące konfliktu na linii kadrowicze – Michniewicz, który zdecydowanie nie służy reprezentacji Polski. Na kiepskiej wizerunkowo sytuacji straci również PZPN. Redakcja Wirtualne Media poinformowała, że wraz z końcem roku sponsorem biało-czerwonych przestanie być Ustronianka.

Producent wód mineralnych i napojów należał do jednego z głównych sponsorów reprezentacji Polski i był nim od 2015 roku. Zakończenie współpracy oznacza sporą stratę finansową dla PZPN-u, który zobligowany jest teraz do znalezienia nowego sponsora. Wcześniej na zakończenie współpracy zdecydowała się również firma T-Mobile. Trudno nie odnieść wrażenia, że jest to ściśle związane z kiepską atmosferą w kadrze, a także wokół niej.