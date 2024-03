Reprezentacja Polski wywalczyła sobie awans na Euro 2024, pokonując Walię po rzutach karnych. Cezary Kawecki wyliczył, że była to czwarta seria jedenastek w historii Biało-Czerwonych. Tylko jeden piłkarz nie zdołał trafić do siatki.

Reprezentacja Polski pokonała Walię po rzutach karnych

Był to czwarty konkurs jedenastek w historii Biało-Czerwonych

Jedynym piłkarzem, który nie wykorzystał swojego karnego, pozostaje Jakub Błaszczykowski

Bezlitosna statystyka dla Błaszczykowskiego. Inni byli bezbłędni

Reprezentacja Polski sprezentowała swoim kibicom prawdziwy dreszczowiec. Losy awansu na Euro we wtorkowej rywalizacji z Walią rozstrzygnęły się dopiero podczas rzutów karnych. Zarówno regulaminowy czas gry, jak i dogrywka, zakończyły się bezbramkowym remisem.

W serii jedenastek Biało-Czerwoni byli bezbłędni. Nie pomylił się żaden z pięciu piłkarzy – Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski, ani Krzysztof Piątek. W decydującej, piątej serii Wojciech Szczęsny obronił natomiast strzał Walijczyka, co przesądziło o awansie.

Cezary Kawecki wyliczył, że Polacy po raz czwarty w historii mieli okazję sprawdzić się w konkursie jedenastek. Co ciekawe – trzykrotnie takowe serie wygrywali, a przegrali jedynie raz. Miało to miejsce podczas Euro 2016, kiedy to mierzyli się w ćwierćfinale z Portugalią. Wówczas pechowcem okazał się Jakub Błaszczykowski, którego zamiary doskonale wyczuł Rui Patricio.

Błaszczykowski to jedyny polski piłkarz, który spudłował w trakcie serii rzutów karnych.

📊 Jakub Błaszczykowski jest JEDYNYM W HISTORII polskim piłkarzem, który nie strzelił rzutu karnego w serii jedenastek w meczu kadry. 😶



🟢 1999 (5:4 vs 🇳🇿): ✅ Żurawski, ✅ @wichniarek18, ✅ Michalski, ✅ Stolarczyk, ✅ Chańko

🟢 2016 (5:4 vs 🇨🇭): ✅ Lewandowski, ✅ Milik, ✅… — Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) March 26, 2024

