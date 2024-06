SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Kamil Grabara według Szczęsnego może zostać nową “jedynką” reprezentacji Polski

Wojciech Szczęsny od kilkunastu lat pełni rolę pierwszego bramkarza reprezentacji Polski. Doświadczony golkiper zadebiutował z orzełkiem na piersi 18 listopada 2009 roku. Od tego momentu rozegrał w biało-czerwonych barwach 83 mecze. Warto zaznaczyć, że w większości z nich nie raz ratował nam skórę przed utratą bramki. Pamiętne interwencje bramkarza Juventusu z mundialu w Katarze na zawsze zostaną zapisane w historii polskiego futbolu.

Historia Szczęsnego z reprezentacją Polski niewątpliwie dobiega końca. 33-latek nie raz podkreślał, że nie zamierza grać długo w piłkę. Euro 2024 może być jego ostatnim wielkim turniejem w narodowych barwach. Przy okazji wizyty w kanale “Foot Truck” wypowiedział się na temat potencjalnego następcy w bramce zespołu prowadzonego przez Michała Probierza. Wybór doświadczonego golkipera był na tyle nieoczywisty, że wskazał na zawodnika, który nie znalazł się w kadrze na Euro. Wojciech Szczęsny jako swojego następcę wskazał Kamila Grabarę.

– Doświadczenie ma największe “Skorup”. Najlepszy sezon ma za sobą Bułka. Jest na fali wznoszącej. Moim zdaniem największy potencjał na wielkie granie ma Kamil. On ma coś ekstra. Nie chcę mówić, w czym jest dobry. Za chwilę ludzie pomyślą, że on ma coś, czego nie ma ktoś inny. Kamil ma to coś, kiedy patrzysz i mówisz, że to może nie być dobry tylko genialny bramkarz – powiedział Szczęsny w rozmowie na kanale Foot Truck.