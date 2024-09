SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Pożegnanie z reprezentacją jednak nie w październiku?

Reprezentacja Polski w ostatnich miesiącach pożegnała kilku znakomitych i wybitnych piłkarzy. Najpierw z gry w kadrze zrezygnował Grzegorz Krychowiak, a przed meczem z Francją o tym fakcie poinformował Kamil Grosicki. Z kolei jakiś czas temu Wojciech Szczęsny ogłosił definitywne zawieszenie zawieszenie butów na kołek.

Tym samym z narodowego zespołu odeszło trzech graczy, którzy przez lata stanowili o sile i byli jednymi z najbardziej rozpoznawalnych reprezentantów. Dlatego też dla wszystkich kibiców i ludzi piłki w naszym kraju oczywistym było to, że wszyscy trzej zasłużyli na to, aby zostać godnie uhonorowani, tak jak, zrobiono to m.in. z Łukaszem Piszczkiem i Jakubem Błaszczykowskim. Problemem od początku był jednak termin, bowiem podczas starć Ligi Narodów takie pożegnanie wiązałoby się z koniecznością aż trzech zmian przeprowadzonych przez Michała Probierza, a przecież gra się o cenne punkty. Dlatego też wbrew wcześniejszym spekulacjom w październiku pożegnania byłych kadrowiczów nie będzie, co zapowiedział prezes Cezary Kulesza.

– Wszystko zostanie ustalone, ale patrząc na to obiektywnie, nie możemy sobie pozwolić, by pożegnać wszystkich graczy w trakcie meczu. To siła wyższa i kwestia naszego terminarza. Gramy o punkty z drużynami z górnej półki. Brakuje niestety terminów na takie pożegnane spotkania – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

