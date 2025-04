Stadion Śląski zmienia nazwę! Legendarny obiekt zyskał sponsora

Curioso.Photography / Alamy Na zdjęciu: Stadion Śląski

Superauto.pl Stadion Śląski – tak będzie nazywać się legendarny obiekt

Stadion Śląski w Chorzowie to jeden z najbardziej legendarnych obiektów sportowych w Polsce. Do 2012 roku mógł szczycić się mianem największego obiektu sportowego w naszym kraju. Aktualnie po przebudowie może pomieścić 55 211 tysięcy widzów, co czyni go drugim po PGE Narodowym największym stadionem w Polsce. Popularny “Kocioł Czarownic” niebawem zmieni nazwę, ponieważ zyskał sponsora tytularnego.

Współpracę ze stadionem rozszerzyła firma Superauto.pl, specjalizująca się w sprzedaży nowych samochodów w internecie. Warto dodać, że obie strony już w przeszłości nawiązali współpracę, ponieważ wspomniana firma była partnerem motoryzacyjnym obiektu w Chorzowie.

Zobacz wideo: Stadion Śląski? “Chwytanie się brzytwy”

Umowa, która została podpisana na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejne dwa, sprawi, że obiekt zmieni nazwę. 14 kwietnia odbędzie się sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, na której zostanie zatwierdzona zmiana nazwy na Superauto.pl Stadion Śląski.

– Bardzo mi zależy na tym, żeby ten stadion żył, żeby się rozwijał, a w przyszłości także bilansował i ta umowa to jest dobry krok w tym kierunku – powiedział wicemarszałek województwa Śląskiego, Leszek Pietraszek.

– Stadion Śląski zna nie tylko każdy mieszkaniec Śląska, ale też każdy Polak, który albo był tu osobiście na ważnym wydarzeniu sportowym czy koncercie, albo też oglądał transmisje z tych wydarzeń w telewizji. Dzięki zawartej umowie sponsorskiej Superuato.pl stanie się firmą rozpoznawaną w całej Polsce. Umocnimy w ten sposób naszą pozycję lidera rynku nowoczesnej sprzedaży samochodów – powiedział Kamil Makula, prezes Superauto.pl, cytowany przez Dziennik Zachodni.

Na ten moment warunki finansowe wynikające z podpisania umowy nie są znane. Natomiast dyrektor Stadionu Śląskiego, Adam Strzyżewski zdradził, że jeśli umowa zostanie przedłużona, to zwiększą się wpłaty sponsora, czyli firmy Superauto.pl.