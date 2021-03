Sousa daje sygnał. Zaprosił trzech zawodników na mecz z Andorą

Jak doniósł Mateusz Miga z TVP Sport, Tymoteusz Puchacz, Bartosz Kapustka i Jacek Góralski zostali zaproszeni przez selekcjonera na niedzielny mecz z Andorą.

Paulo Sousa chce jak najmocniej zadbać o dobry nastrój w drużynie. Dba też o zawodników, którzy nie dostali powołania na marcowe spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Jak donosi TVP Sport, portugalski selekcjoner zaprosił trzech graczy na niedzielny mecz z Andorą.

Pierwszym z nich jest Jacek Góralski, który prawdopodobnie dostałby powołanie do reprezentacji Biało-czerwonych, ale w lutym zerwał więzadła krzyżowe przednie. Teraz zawodnik Kajratu Ałmaty dochodzi do zdrowia.

Drugim jest, według sporego grona ekspertów i kibiców, wielki nieobecny marcowego zgrupowania, czyli Bartosz Kapustka. Zawodnik powraca w barwach Legii Warszawa do wysokiej dyspozycji sportowej. W czwartek odebrał nagrodę dla najlepszego zawodnika PKO BP Ekstraklasy w lutym.

Bartosz Kapustka odebrał nagrodę dla Piłkarza Lutego w @_Ekstraklasa_ 🔥🔝 pic.twitter.com/YlbWAxlm0C — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) March 25, 2021

Ostatnim z zaproszonych zawodników jest Tymoteusz Puchacz. Gracz podzielił się tą informacją z oficjalną stroną Lecha Poznań.

– Trener zaprosił mnie na mecz z Andorą, jadę w niedzielę do Warszawy. Chce ze mną pogadać. Już wcześniej dzwonił do mnie kilka razy, rozmawialiśmy. Fajnie, że widzi mnie w swoich planach. Jest szansa, żeby się znaleźć w tej jego układance – mówi Puchacz. Widać jednak, że trener analizował kilka innych moich spotkań [poza przegranym przez Kolejorza, pucharowym starciem z Rakowem Częstochowa – przyp. red.] i widzi we mnie potencjał, te cechy, które chce mieć w zespole. Zamierza ustawiać mnie na wahadle, a ja uważam, że pasuję na tę pozycję, dobrze się mogę na niej czuć – powiedział 22-latek. Dla gracza Kolejorza obecna przerwa jest czymś nowym. Odkąd skończył 16 lat regularnie jeździł na zgrupowania kolejnych reprezentacji – zarówno młodzieżowych, jak i seniorskiej.

Te zaproszenia to jasny sygnał, pokazujący, że selekcja zawodników występujących w kadrze daleka jest od zamknięcia. Nowy selekcjoner chce utrzymywać kontakt z graczami będącymi blisko powołania.

Spotkanie z Andorą rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20.45. Sprawdź naszą zapowiedź tego meczu.

