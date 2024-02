Imago / Mateusz Wlodarczyk Na zdjęciu: Łukasz Wachowski

Reprezentacja Polski trafiła to ciężkiej grupy w Lidze Narodów

Podopieczni Michała Probierza zagrają m.in z Portugalią oraz Chorwacją

Wyniki losowania ocenił sekretarz generalny PZPN – Łukasz Wachowski

Utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów celem reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w czwartek poznała swoich rywali w nowej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwoni trafili do grupy A, gdzie przyjdzie im stanąć do rywalizacji z Chorwacją, Portugalią oraz Szkocją. O ocenę wyników losowania zapytany został sekretarz generalny PZPN – Łukasz Wachowski.

– Zawsze można dyskutować, czy mogło być lepiej, czy gorzej, ale to nie o to chodzi. Trzeba brać byka za rogi i próbować zdobywać punkty, tak żeby po raz kolejny utrzymać się w Lidze Narodów. To jest nasz priorytetowy cel – powiedział Łukasz Wachowski podczas łączenia z Kanałem Sportowym.

Podczas rozmowy nie zabrakło również wątku na temat stadionów, które będą gościć takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo czy Luka Modrić. Sekretarz generalny PZPN przyznał, że związek chcę rozpocząć rozmowy ze Stadionem Narodowym, aby to właśnie ten obiekt był areną zmagań w meczach z najlepszymi reprezentacjami. Jednocześnie nie wykluczył, że mecz ze Szkocją może zostać rozegrany w innym mieście.