W czwartek przy okazji Kongresu UEFA w Paryżu odbyła się ceremonia losowania grup Ligi Narodów. Reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza będzie rywalizować w dywizji A. Biało-Czerwoni trafili do grupy A.

Imago / Foto Olimpik Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

W czwartek o godzinie 18 odbyło się losowanie grup Ligi Narodów

Reprezentacja Polski trafiła do grupy A

Podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Chorwacją, Portugalią oraz Szkocją

Polska w grupie A Ligi Narodów

Reprezentacja Polski w marcu przystąpi do meczów barażowych o awans na Mistrzostwa Europy w Niemczech. Zanim to się jednak stanie delegacja PZPN-u na czele z Cezarym Kuleszą oraz Michałem Probierzem udała się w podróż do Paryża. W stolicy Francji trwa kongres UEFA, a przy okazji odbyła się oficjalna ceremonia rozlosowania grup Ligi Narodów 2024.

Biało-Czerwoni w poprzedniej edycji zakończyli zmagania w grupie na 3. miejscu. Dzięki temu nie dość, że utrzymali się w najwyższej dywizji, to byli losowani z trzeciego koszyka, co pozwoliło uniknąć takich zespołów jak Niemcy, Francja czy Szwajcaria.

Ostatecznie reprezentacja Polski trafiła do grupy A. Naszymi rywalami będą w niej reprezentację Chorwacji, Portugalii oraz Szkocji. Rozgrywki ruszą we wrześniu, a pierwsza kolejka zaplanowana jest na 5-7 września. Faza grupowa zakończy się w dniach 17-19 listopada, gdy rozegrana zostanie szósta kolejka gier.

Wyniki losowania fazy grupowej dywizji A Ligi Narodów

Grupa A: Chorwacja, Portugalia, Polska, Szkocji

Grupa B: Włochy, Belgia, Francja, Izrael

Grupa C: Holandia, Węgry, Niemcy, Bośnia i Hercegowina

Grupa D: Hiszpania, Dania, Szwajcaria, Serbia

Jeśli reprezentacja Polski zajmie pierwsze bądź drugie miejsce w grupie, to uzyska awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. 3. miejsce po fazie grupowej spowoduje, że naszą kadrę czekać będą mecze barażowe o utrzymanie w Dywizji A. Natomiast zajęcie ostatniego miejsca skutkuje spadkiem do niższej dywizji.