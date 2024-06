Taras Romanczuk na początku poniedziałkowego treningu reprezentacji Polski opuścił boisko. Pomocnik najprawdopodobniej nie zagra we wtorkowym meczu przeciwko Francji.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Taras Romanczuk

Taras Romanczuk nie wziął udziału w treningu reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski przygotowuje się do ostatniego meczu grupowego przeciwko Francji. Wszystko wskazuje na to, że w tym spotkaniu nie będzie mógł zagrać Taras Romanczuk, który ma problemy zdrowotne. Jak przekazał Przemysław Langier z naszej redakcji, pomocnik Jagiellonii Białystok już na początku poniedziałkowej sesji treningowej opuścił boisko w asyście doktora Jacka Jaroszewskiego.

Michał Probierz na wczorajszej konferencji prasowej wyjawił, że jeden z zawodników na pewno nie wystąpi we wtorkowej potyczce z powodu kontuzji. Wygląda na to, że selekcjoner Biało-Czerwonych miał na myśli właśnie Tarasa Romanczuka. Starcie Francuzów z Polakami odbędzie się już jutro (wtorek, 25 czerwca) o godzinie 18:00. Przypomnijmy, że nasza drużyna nie ma już szans na awans do 1/8 finału.

Reprezentacja Polski w pierwszym spotkaniu turnieju przegrała z Holandią (1:2), a następnie w meczu o wszystko musiała uznać wyższość Austrii (1:3). Naszym Orłom pozostał więc pojedynek o honor. Francja ma jednak o co grać, ponieważ walczy o wygranie grupy, dzięki czemu trafi na teoretycznie łatwiejszego rywala w fazie pucharowej. Biało-Czerwonym nie będzie zatem łatwo zatrzymać ekipę Trójkolorowych.