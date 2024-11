Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Reprezentacja Polski spada o cztery miejsca w rankingu FIFA

Ostatnie dwa mecze reprezentacji Polski to koszmar dla wielu kibiców w naszym kraju. Porażka aż 1:5 z Portugalią oraz strata remisu, a co za tym idzie utrzymania w dywizji A Ligi Narodów podczas meczu ze Szkocją spowodowała ogromną falę krytyki w kierunku kadry. Zespół Michała Probierza i on sam są na cenzurowanym wśród kibiców m.in. ze względu na liczne błędy w defensywie i niezrozumiałe wybory personalne.

WIDEO: Bolesne dla Michała Probierza, ale prawdziwe

Do tego wszystkiego dochodzą także kompromitacje, które nie do końca związane są z piłka. Mowa tu o braku Karola Świderskiego w protokole na mecz z Portugalią, przez co nasz napastnik nie mógł wejść na boisko oraz polaryzujące kibiców sprawy spodenek Marcina Bułki i zdjęć Nicoli Zalewskiego oraz Piotra Zielińskiego z Cristiano Ronaldo tuż po meczu.

To wszystko składa się na słaby obraz naszej reprezentacji, co znajduje także odzwierciedlenie w najnowszym rankingu FIFA. A właściwie znajdzie, bo ten zostanie opublikowany 28 listopada, ale już teraz wiadomo, że Biało-Czerwoni spadną w nim na najniższe od dziewięciu lat miejsce. Jak wyliczył ceniony statystyk Wojciech Frączek na platformie X, Polska spadnie na 35. miejsce w rankingu FIFA. Obecnie kadra zajmuje 31. lokatę.

