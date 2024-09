Sensacyjne powołanie do reprezentacji?! To byłby powrót

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz dokona ciekawego powołania?

Michał Probierz już w najbliższy poniedziałek roześle powołania na dwa najbliższe mecze reprezentacji Polski. W połowie października Biało-Czerwoni rozegrają swój trzeci i czwarty mecz w ramach dywizji A Ligi Narodów UEFA. Na stadionie PGE Narodowym w Warszawie naszymi rywalami będą reprezentacje Portugalii oraz Chorwacji. To właśnie pierwsze starcie z drużyną Cristiano Ronaldo najbardziej ekscytuje fanów w naszym kraju.

Niemniej nasz zespół narodowy w tych dwóch meczach będzie musiał szukać punktów, choć każda zdobycz będzie sensacją. Do tej pory mamy na swoim koncie trzy oczka, udało nam się bowiem pokonać Szkotów w Glasgow 3:2, ale kilka dni później ulegliśmy Chorwacji 0:1.

Nowe zgrupowanie to jednak nowa historia i nowe twarze. Tym razem raczej nie będzie wielkich niespodzianek i debiutów, ale okazuje się, że może dojść do ciekawego powrotu. Według informacji przekazanych przez “TVP Sport”, powołanie do kadry otrzymać ma Bartłomiej Wdowik. Lewy wahadłowy do tej pory ma na swoim koncie jedno spotkanie w narodowych barwach, w meczu z Łotwą w listopadzie. 24-latek obecnie jest graczem Hannoveru 96, w którym po trzech meczach ma na swoim koncie dwie asysty. Latem zamienił Jagiellonię Białystok na Bragę, ale w Portugalii spędził raptem dwa miesiące.

