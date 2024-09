Wojciech Szczęsny w FC Barcelona to temat, który rozgrzewa. Niektórych doprowadza do grzmienia. Czy słusznie? Czy Michał Probierz rozpoczął już negocjacje ze swoim do niedawna pierwszym bramkarzem? O tym w najnowszej "Przemowie".

Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Jan Tomaszewski grzmi. Jerzy Dudek grzmi. Jeśli coś mnie irytuje w całości tego wydarzenia, jakim jest transfer Wojciecha Szczęsnego do Barcelony, to jest to grzmienie

Ale to nie jedyny temat odcinka, bo jest jeden ważniejszy – czy Wojciech Szczęsny wróci do reprezentacji

Zapytaliśmy o to Michała Probierza

Czy Wojciech Szczęsny wróci do reprezentacji?

Domyślam się, że dla Michała Probierza wizja ponownego ugoszczenia Wojtka Szczęsnego w kadrze może być kusząca, ale myślę, że przede wszystkim z jednego powodu – takiego, że selekcjoner wierzy, iż Wojtek nie wytrzyma bez piłki. Probierz mówił to przecież otwarcie. I jeśli będzie go próbował faktycznie namawiać, to na pewno i z wiarą, i założeniem, że dostanie tego Szczęsnego na cały cykl liczący eliminacje do mundialu i ewentualne baraże, które zostaną rozegrane w marcu 2026. Dziewięć miesięcy po wygaśnięciu kontraktu Szczęsnego z Barceloną. Czyli przy założeniu, że Wojtek po Barcelonie znów nie skończy kariery.

