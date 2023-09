Mistrzostwa świata U17: Polscy piłkarze poznali grupowych rywali

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Marcin Włodarski

Mistrzostwa świata do lat 17 zostaną rozegrane w Indonezji

Kadra prowadzona przez Marcina Włodarskiego poznała rywali w fazie grupowej

Nasi reprezentanci zmierzą się z Japonią, Argentyną i Senegalem

Reprezentacja Polski do lat 17 poznała rywali w fazie grupowej

Reprezentacja Polski do lat 17 zdołała zakwalifikować się do młodzieżowych mistrzostw świata, które odbędą się od 20 listopada do 2 grudnia 2023 roku w Indonezji. To wielki sukces kadry dowodzonej przez Marcina Włodarskiego, bowiem nie braliśmy udziału w tym turnieju od 24 lat.

W piątek odbyło się losowanie mistrzostw świata do lat 17. Reprezentacja Polski trafiła do grupy z Japonią, Argentyną oraz Senegalem.

Grupa A: Indonezja, Ekwador, Maroko, Panama

Grupa B: Hiszpania, Mali, Uzbekistan, Kanada

Grupa C: Brazylia, Anglia, Iran, Nowa Kaledonia

Grupa D: Japonia, Argentyna, Senegal, Polska

Grupa E: Francja, Korea Południowa, USA, Burkina Faso

Grupa F: Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Wenezuela

Sprawdź także: Szwarga ocenił transfery Rakowa. “Uważam, że nowych twarzy było trochę za dużo”