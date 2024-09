PZPN przygotowuje pożegnanie dla legend reprezentacji Polski

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Pożegnanie legend w reprezentacji Polski w październiku?

Wojciech Szczęsny podjął sensacyjną decyzję w sierpniu tego o zakończeniu piłkarskiej kariery po tym, jak opuścił Juventus Turyn. 34-latek miał na stole lukratywne oferty z Arabii Saudyjskiej. Bramkarz nie zamierzał kontynuować swojej kariery poza Europą. Z kolei Kamil Grosicki zdecydował rozstaniu z reprezentacją Polski w trakcie mistrzostwach Europy 2024.

Grzegorz Krychowiak o końcu dalszej gry w kadrze poinformował we wrześniu ubiegłego roku. Po 100 występach w barwach narodowych uznał, że nadszedł czas, by ustąpić miejsce młodszym kolegom. Defensywny pomocnik pozostaje bez klubu, a do niedawna był związany z w saudyjskim Abha Club.

– PZPN rozmawia z Wojciechem Szczęsnym, Grzegorzem Krychowiakiem i Kamilem Grosickim na temat ich pożegnania z reprezentacją Polski. Miałoby się ono odbyć w październiku, gdy kadra gra na Narodowym przeciwko Portugalii i Chorwacji – wyjawił Tomasz Włodarczyk w programie “Z tego, co słyszę…”.

Dziennikarz stwierdził ponadto, że nie ma jeszcze pewności, czy zawodnicy pojawią się na boisku w pożegnalnym meczu. Istnieje możliwość, że cała ceremonia pożegnania ograniczy się jedynie do symbolicznego gestu, jakim byłoby wręczenie im pamiątkowych pater. – Michał Probierz musiałby dokonać aż trzech zmian. A to przecież mecze o punkty w Lidze Narodów – dodał.

Reprezentacja Polski ma za sobą już dwa mecze w Lidze Narodów. We wrześniu Biało-czerwoni pokonali Szkocję (3:2) w Glasgow i ulegli Chorwacji (0:1) w Osijeku. W październiku zagrają z Portugalią i Chorwacją, a oba spotkania odbędą się na PGE Narodowym.