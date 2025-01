fot. Peter Schatz / Alamy I SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara I Michał Probierz

Probierz spogląda na Grabarę. Wreszcie dostanie powołanie?

Reprezentacja Polski przygotowuje się do eliminacji do mistrzostw świata 2026. Rozpoczną się one już w marcu, kiedy to Biało-Czerwoni zagrają z Litwą, a kilka dni później także z Maltą. Selekcjoner Michał Probierz obserwuje zawodników, spośród których wybierze wąskie grono powołanych. W rozmowie na antenie RMF FM wypowiedział się na temat sytuacji między słupkami. Przez lata absolutnym numerem jeden był Wojciech Szczęsny, który zrezygnował z gry w kadrze. Mimo wznowienia kariery klubowej i dołączenia do Barcelony, nie ma tematu jego powrotu do polskiej reprezentacji.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy o miejsce w bramce rywalizowali głównie Łukasz Skorupski oraz Marcin Bułka. Zupełnie pomijany przez selekcjonera był Kamil Grabara, dla wielu uważany za obecnie najlepszego polskiego bramkarza. W trwającym sezonie potwierdza, że ma bardzo duże umiejętności, gdyż zaliczył świetne wejście do Wolfsburga i całej Bundesligi.

Probierz przyznaje, że ma na oku Grabarę, więc może on wreszcie doczekać się powołania do reprezentacji Polski. W marcu poznamy także ostateczną decyzję w temacie numeru jeden między słupkami. Trudno przypuszczać, aby zawodnik Wolfsburga był w stanie wywalczyć sobie taką pozycję w krótkim czasie, dlatego zapewne będzie nim ktoś z dwójki Bułka-Skorupski.