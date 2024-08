Mateusz Bogusz od miesięcy dysponuje bardzo dobrą formą, co pokazuje w każdym meczu MLS. 22-latek nadal jednak czeka na powołanie do reprezentacji Polski, choć to może się zmienić, o czym mówi Michał Probierz na antenie "Meczyków".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Bogusz doczeka się powołania? Probierz wyjaśnia

Mateusz Bogusz w ostatnich tygodniach i miesiącach praktycznie nie schodzi z czołówek wszystkich mediów w Polsce i USA. Polak kapitalnie radzi sobie w rozgrywkach MLS, gdzie po 30 meczach ma na swoim koncie aż 15 goli oraz sześć asyst. Tym samym raptem 22-letni pomocnik urodzony w Rudzie Śląskiej jest gwiazdą zespołu Los Angeles FC i wszyscy zastanawiają się, kiedy utalentowany gracz wypłynie na szersze wody.

Od jakiegoś czasy trwa także dyskusja na temat tego, czy Bogusz powinien być powołany do seniorskiej reprezentacji Polski. Przypomnijmy, pomocnik zespołu z Miasta Aniołów był w doskonałej dyspozycji tuż przed powołaniami Michała Probierza na Euro 2024, a jego najlepszy moment jak do tej pory przypadł na czas, kiedy w Europie rozgrywano mistrzostwa w Niemczech. Dlatego też selekcjoner Biało-Czerwonych znalazł się w ogniu sporej krytyki po braku angażu Bogusza na turniej. Teraz mówi jednak o tym, że może dostać powołanie we wrześniu.

– Obserwujemy Mateusza Bogusza. On zaczął robić liczby tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy zaczęło się zgrupowanie przed EURO 2024. Trzeba patrzeć na to ze spokojem. Czy otrzyma powołanie? Zobaczymy we wrześniu – powiedział Michał Probierz w rozmowie z portalem “Meczyki.pl”.

