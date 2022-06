fot. PressFocus Na zdjęciu: Maciej Rybus

Maciej Rybus niedawno zdecydował się na zmianę barw klubowych i dołączył do Spartaka Moskwa. Taki obrót wydarzeń sprawił, że w Polsce na zawodnika spadła lawina krytyki. Tymczasem stanowisko w sprawie wyraził prezes PZPN. Cezary Kulesza przekonywał, że decyzja o tym, czy piłkarz będzie grał w reprezentacji Polski, czy nie, należy do selekcjonera Czesława Michniewicza.

Nie milkną echa dotyczące decyzji Macieja Rybusa o kontynuowaniu kariery w lidze rosyjskiej

32-latek podpisał umowę ze Spartakiem Moskwa

Komentarz w sprawie wyraził w rozmowie z Eurosport.tvn24.pl prezes PZPN

Co dalej z Rybusem?

Maciej Rybus zostanie zawodnikiem Spartaka Moskwa od 1 lipca. Wcześniej bronił barw między innymi Lokomotiw Moskwa, Tereka Grozny, czy Olympique Lyon.

W związku z agresją rosyjską na Ukrainę decyzja o kontynuowaniu kariery przez 32-latka w Rosji budzi sporo kontrowersji. Według wielu głosów zawodnik nie ma już szans na grę w drużynie narodowej. Tymczasem głos w sprawie zabrał sternik Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Po to wybrałem selekcjonera, aby to on decydował o powołaniach. I o nich nie będzie decydował ani prezes PZPN, ani ministerstwo, ani kibice – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie Eurosport.tvn24.pl.

– Zgadzam się z trenerem Michniewiczem, że dziś najważniejszy jest mecz z Belgią w Warszawie, a nie sytuacja zawodnika, którego z nami nie ma, ale sprawa ta na pewno wróci i selekcjoner w pełni wytłumaczy swoje stanowisko – dodał prezes PZPN.

Rybus jak na razie w drużynie narodowej rozegrał 66 spotkań, strzelając w nich dwa gole. Brał udział z reprezentacją Polski na mistrzostwach Europy, a także na mistrzostwach świata.

