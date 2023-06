IMAGO / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix.pl Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Jakub Błaszczykowski dzisiaj pożegna się z kadrą narodową

Kuba w piłce klubowej najwięcej osiągnął w barwach Borussii Dortmund

Prezes BVB Hans-Joachim Watzke bardzo ceni skrzydłowego

“Kuba rósł dzięki Borussii, a Borussia też rosła dzięki Kubie”

Jakub Błaszczykowski z Borussią Dortmund wygrał dwa mistrzostwa Niemiec, dwa Superpuchary Niemiec, Puchar Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów. Prezes BVB Hans-Joachim Watzke ma bardzo dobre wspomnienia związane z Kubą. 37-latek dzisiaj wieczorem rozegra swój ostatni mecz w koszulce reprezentacji Polski, a z tej okazji dziennikarz “WP Sportowych Faktów” Piotr Koźmiński porozmawiał ze sternikiem niemieckiej drużyny.

– Pamiętam, gdy po raz pierwszy spotkaliśmy się z Kubą w Krakowie… Od pierwszego momentu zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Z jednej strony był bardzo sympatyczny, ale z drugiej poważny. Od początku mieliśmy dobry kontakt. Natomiast co do negocjacji z Wisłą, to były profesjonalne i toczyły się w dobrej atmosferze – mówi Hans-Joachim Watzke.

– To był fantastyczny czas. I jedno chcę podkreślić: to nie tylko tak, że Kuba rósł dzięki Borussii. Borussia też rosła dzięki Kubie! Po prostu razem szliśmy przed siebie, do góry, razem wygrywaliśmy trofea. To były wspaniałe czasy. Trudno mi znaleźć inne słowa. Bo po prostu tak było – dodał prezes BVB.

– Pod względem piłkarskim najbardziej podobała mi się niesamowita szybkość i jakość, którą dawał drużynie na prawym skrzydle. Natomiast jeśli chodzi o Kubę jako człowieka, to po prostu uważam, że ma fantastyczny charakter – zakończył.

Spotkanie Polska – Niemcy odbędzie się już dziś na PGE Narodowym. Pierwszy gwizdek o godz. 20:45.