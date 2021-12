Dawidowicz z poważną kontuzją! Fatalne wieści dla Paulo Sousy

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Paweł Dawidowicz zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i czeka go wielomiesięczna przerwa. Obrońca przeżywał najlepszy moment w karierze, będąc podstawowym graczem Hellasu Werona i reprezentacji Polski.

Paweł Dawidowicz odniósł kontuzję w ostatnim meczu Hellasu Werona ze Spezią (4:3)

Wtorkowe badania potwierdziły, że zerwał więzadła krzyżowe w kolanie

W ostatnim czasie stoper wywalczył miejsce w wyjściowym składzie klubu oraz reprezentacji Polski

Dawidowicz zerwał więzadła w kolanie!

Niepokojące wieści przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Donosi on, że Paweł Dawidowicz zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i czeka go wielomiesięczna przerwa.

Środkowy obrońca wziął udział w ostatnim meczu jego Hellasu Werona. Zespół dokonał wspaniałego powrotu, pokonując Spezię 4:3, choć przegrywał już 0:3. Dawidowicz odniósł kontuzję na dwadzieścia minut przed ostatnim gwizdkiem, ale dokończył spotkanie. Jak pokazała przyszłość, nie był to dobry pomysł. Już w niedzielę reprezentant Polski poznał wstępną diagnozę, a we wtorek została ona potwierdzona. 26-latek zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i czeka go półroczna przerwa.

To fatalne wieści, zarówno dla piłkarza, jak i Paulo Sousy. Środkowy obrońca w bieżącym sezonie wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie klubu, ale był też niezwykle istotny dla Biało-czerwonych. Selekcjoner stworzył z Dawidowicza etatowego stopera, tworzącego tercet z Kamilem Glikiem i Janem Bednarkiem. Jego długa przerwa oznacza, że Portugalczyk będzie musiał w barażach z Rosją znaleźć nowe uzupełnienie linii defensywnej.

Do tego momentu 26-latek rozegrał szesnaście spotkań dla Hellasu we wszystkich rozgrywkach.

