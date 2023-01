Na zdjęciu: PILNE

Sensacyjne wieści przekazali w poniedziałek dziennikarze redakcji Sport.pl. Jednak nie Paulo Bento, a Fernando Santos ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Portugalczyk wylądował już na lotnisku w Warszawie, gdzie był widziany w otoczeniu Cezarego Kuleszy. Prezes PZPN ma we wtorek zaprezentować go jako nowego trenera biało-czerwonych.

Paulo Bento był faworytem do objęcia posady trenera reprezentacji Polski

W poniedziałek ukazały się sensacyjne informacje na temat wyboru Cezarego Kuleszy

Selekcjonerem Polski ma zostać iny Portugalczyk – Fernando Santos

Nie Paulo Bento, a Fernando Santos? Nowy faworyt na trenera biało-czerwonych

W ostatnich dniach w mediach panowało przekonanie, że to Paulo Bento zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Cezary Kulesza zdawał się zwodzić dziennikarzy i kibiców swoimi kryteriami wyboru trenera biało-czerwonych, dlatego też często zmieniał się główny faworyt do tej roli.

W weekend pojawiły się informacje, że negocjacje z Paulo Bento nie przebiegły po myśli PZPN, a Cezary Kulesza odrzucił jego kandydaturę. Na nowo rozgorzała dyskusja na temat tego, kto obejmie kadrę po Czesławie Michniewiczu. Wymieniano kandydatury m.in. Marcelo Bielsy, czy Vladimira Petkovicia.

Cezary Kulesza ogłosił oficjalnie, że konferencja prasowa, na której zaprezentowany zostanie nowy trener reprezentacji Polski, odbędzie się we wtorek o godzinie 13:00 na Stadionie Narodowym. W poniedziałek w polskich mediach ukazała się sensacyjna wiadomość – w Warszawie wylądował portugalski trener, jednak nie Paulo Bento. Fotoreporterzy uchwycili, że jest to Fernando Santos. Redakcja Sport.pl jako pierwsza przekazała, że to on ma zostać nowym szkoleniowcem biało-czerwonych.