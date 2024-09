Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Polska spada w rankingu FIFA

Za nami wrześniowe mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni w dwóch starciach zdobyli w sumie trzy punkty. Najpierw w Glasgow udało się zespołowi Michała Probierza pokonać reprezentację Szkocji po szalonym meczu 3:2. Z kolei kilka dni później w Osijeku w starciu z Chorwacją padł wynik 1:0 dla gospodarzy, ale nasz zespół zaprezentował się znacznie gorzej.

Niemniej można uznać, że trzy punkty w tych dwóch rywalizacjach to wynik pozytywny, może nie jest rewelacyjny, ale nie jest też fatalny. Ma on jednak swoje przełożenie na ranking FIFA. I choć ten zostanie dopiero opublikowany 19 września, to już teraz wiadomo, że Polska spadnie w nim o kilka miejsc. Jak wyliczył portal “Weszło” Biało-Czerwoni spadną z 28. na 30. miejsce.

1. Argentyna 1,889.01 pkt.

2. Francja 1,851.92 pkt.

3. Hiszpania 1,836.52 pkt.

4. Anglia 1,817.28 pkt.

5. Brazylia 1,792.44 pkt.

[…]

28. Szwecja 1,528.18 pkt.

29. Walia 1,526.53 pkt.

30. Polska 1,525.08 pkt.

31. Egipt 1,515.62 pkt.

32. Węgry, 1511.06 pkt.

Czytaj więcej: Taki plan mają władze Galatasaray. Wszystko wydarzy się jeszcze dzisiaj