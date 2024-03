Angielski dziennik Daily Mail przyjrzał się w swoim artykule reprezentacji Polski. Oceniono, że nie licząc trzech gwiazd, kadra Biało-czerwonych jest po prostu przeciętna. Dziennikarze uważają, że Walia powinna we wtorek sobie poradzić i awansować na Euro 2024.

IMAGO / SOPA Images Na zdjęciu: Lewandowski w barwach Polski

Walia i Polska zagrają we wtorek o bilet na Euro

Mecz zostanie rozegrany w Cardiff

Angielskie media surowo oceniają Polskę

Angielskie media surowo oceniły reprezentację Polski

Angielski dziennik Daily Mail wziął na tapetę wtorkowy mecz na Cardiff. Dziennikarze są niemal przekonani, że Brytyjczycy będą mieć aż trzech przedstawicieli na mistrzostwach Europy w Niemczech. Poprzez eliminacje do turnieju dostali się Anglicy i Szkoci. We wtorek dołączyć mogą do nich Walijczycy – o ile uporają się z Polakami.

Okazuje się, że media na Wyspach patrzą na tę rywalizację nad wyraz optymistycznie. Wszyscy podkreślają, że Walia gra niczym uskrzydlona na własnym boisku. To jednak nie wszystko. Daily Mail podkreśla, że Polska – nie licząc trzech gwiazd – ma po prostu przeciętną reprezentację.

„Chociaż Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński są lepsi niż ktokolwiek w składzie Walii, to reszta jedenastka Polski wrażenia nie robi. Grając w Cardiff Walia powinna ich pokonać” – napisali dziennikarze Daily Mail.

Wtorkowy mecz rozpocznie się o godzinie 20:45 czasu polskiego.

