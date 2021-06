Mateusz Klich zaliczył we wtorek swój pierwszy występ w reprezentacji Polski pod wodzą Paulo Sousy. Pomocnik Biało-czerwonych w pomeczowym wywiadzie udzielonym TVP Sport przyznał, że w grze drużyny widoczne były trudy zgrupowania, na którym drużyna przygotowuje się do Euro 2020.

Do tej pory pomocnik Leeds United nie miał okazji wystąpić w zespole prowadzonym przez portugalskiego szkoleniowca. Z marcowych spotkań eliminacji do mistrzostw świata wykluczył go koronawirus. Teraz nic już nie stanęło na przeszkodzie i Klich wystąpił od pierwszej minuty w zremisowanym 1:1 meczu z Rosją.

– Cieszę się, że mogłem wystąpić. Wydaje mi się, że był to bardzo wymagający przeciwnik. Jest parę rzeczy do poprawy, ale zremisowaliśmy 1:1 z Rosją w tym eksperymentalnym ustawieniu, gdzie nigdy ze sobą praktycznie nie graliśmy. Były fajne momenty. Wiadomo także, że brakowało trochę sił, ale mamy za sobą bardzo ciężki tydzień, dużo w nogach i wydaje mi się, że będzie teraz lepiej – powiedział Klich w wywiadzie dla TVP Sport.

Klich przyznał, że w grze reprezentacji Polski w meczu z Rosją było jeszcze wiele niedociągnięć. – Jeżeli chcemy grać wysokim pressingiem to musimy wyjść wyżej i nie dać się tak zepchnąć, jak daliśmy się zepchnąć do naszego pola karnego. Do tego potrzeba świeżych nóg, a tego trochę dzisiaj brakowało. Ale były momenty, mieliśmy swoje sytuacje, mogliśmy jeszcze coś strzelić. Ja miałem bardzo dobrą sytuację, którą powinienem wykorzystać i mogliśmy ten mecz spokojnie wygrać. Wydaje mi się, że mieliśmy lepsze sytuacje od Rosjan, którzy są bardzo silną pod względem fizycznym drużyną. Ciężko się gra, kiedy wszystko grają na napastnika, a nie da się z nim wygrać “głowy” – dodał.

Ostatni sprawdzian przez Euro 2020 reprezentację Polski czeka w najbliższy wtorek (6 czerwca). Na stadionie w Poznaniu reprezentacja Polski zmierzy się z Islandią.

