fot. PressFocus Na zdjęciu: Polska - Ukraina

Polska lepsza od Ukrainy, cztery gole na PGE Narodowym

Reprezentacja Polski przystępowała do starcia z Ukrainą, chcąc odnieść kolejne zwycięstwo pod wodzą Michała Probierza. Biało-czerwoni we wcześniejszych trzech spotkaniach pokonywali: Łotwę (2:0), Estonię (5:1) i Walię (5:4 po rzutach karnych, w podstawowym czasie meczu i po dogrywce było 0:0). Na drodze polskiej ekipy stanęła jednak drużyna, będąca bez porażki od sześciu meczów. Rywalizacja zapowiadała się zatem pasjonująco.

Spotkanie dobrze się nie rozkręciło, a już w drugiej minucie kontuzji doznał Arkadiusz Milik. Polski napastnik po jednym z ataków na rywala doznał urazu mięśniowego i musiał opuścić boisko. Natychmiast udał się na badania do szpitala. Z kolei na boisku zastąpił go Kacper Urbański. 19-latek zapracował na powołanie do kadry, dzięki udanym występom w Bologni. Rossoblu wywalczyli w ostatnim sezonie awans do Ligi Mistrzów.

Wynik rywalizacji został z kolei otwarty w 11. minucie. W roli głównej wystąpił Sebastian Walukiewicz, wykorzystujący zamieszanie w polu karnym rywali. Tymczasem od 16 minuty Biało-czerwoni prowadzili różnicą dwóch goli. Tym razem na listę strzelców wpisał się Piotr Zieliński. Z kolei w 30. minucie bramkę na 3:0 dołożył Taras Romanczuk i w szeregach polskiego zespołu wkradło się rozluźnienie. Goście wykorzystali to w 41. minucie, gdy Artem Dovbyk popisał się celnym uderzeniem z lewej nogi.

PAN PIOTR ZIELIŃSKI.



W drugiej odsłonie rywalizacji kibice nie doświadczyli już dużych emocji. Sporo natomiast było roszad w obu składach, jak na spotkanie towarzyskie przystało. Finalnie natomiast Biało-czerwoni utrzymali korzystny wynik do końca, notując piąte zwycięstwo pod wodzą Probierza. Reprezentacja Polski nie zaznała jeszcze smaku porażki od momentu, gdy stery nad tą ekipą przejął trener urodzony w Bytomiu. Polacy kolejne spotkanie rozegrają z Turcją. Ukraińcy z kolei we wtorek zagrają z Mołdawią.

Polska – Ukraina 3:1 (3:1)

1:0 Sebastian Walukiewicz 11′

2:0 Piotr Zieliński 16′

3:0 Taras Romanczuk 30′

3:1 Artem Dovbyk 41′