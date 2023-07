Dlaczego reprezentacja Polski nie jest w stanie prezentować atrakcyjnego futbolu? Kibice i eksperci od lat zadają sobie to pytanie. Na szczęście dzięki TVP już znamy odpowiedź. Winą za piłkarskie niepowodzenia zostali obarczeni nasi zachodni sąsiedzi - Igor Szczęsnowicz twierdzi, że "to wszystko przez Niemców".

IMAGO / Schüler Na zdjęciu: Arkadiusz Milik (reprezentacja Polski)

Reprezentacja Polski nie gra pięknie przez naszych zachodnich sąsiadów

W ocenie Igora Szczęsnowicza kadra nie może prezentować się atrakcyjnie, a winni temu są Niemcy

Fernando Santos nie musi się martwić – TVP usprawiedliwiło niepowodzenia Biało-Czerwonych

Reprezentacja Polski. Niemcy winni nieatrakcyjnej gry naszej kadry

Kiedy po raz ostatni reprezentacja Polski była chwalona za styl gry? Biało-Czerwoni od niepamiętnych czasów są krytykowani za futbol, któremu daleko do określenia “atrakcyjny”. Adam Nawałka postanowił nie ryzykować i nie dociekać, czy kadra jest w stanie prezentować się niczym Brazylia. W przypadku jego kadencji pragmatyzm przyniósł pewnego rodzaju sukces.

Dlaczego nie gramy pięknie? Odpowiedź nigdy nie była tak oczywista – to wszystko przez Niemców, informuje nas Igor Szczęsnowicz z TVP. Po tych słowach Fernando Santos już nie powinna zastanawiać się, czemu powołani przez niego zawodnicy tak fatalnie prezentują się w Eliminacjach do Mistrzostw Europy, które w przyszłym roku odbędą się na boiskach naszych zachodnich sąsiadów. To wina gospodarzy turnieju.

“Gdyby jednak nie Niemcy, historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej…” – twierdzi Szczęsnowicz, który zauważa, że za kadencji Nawałki reprezentacja Polski “grała nieco inaczej” i “ładnie”.