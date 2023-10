Polska może trafić na znacznie silniejszego rywala w barażach o Euro 2024

IMAGO / Jacek Prondzynski / Newspix Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Polacy w niedzielę zremisowali z Mołdawią

Taki scenariusz sprawił, że Biało-Czerwoni prawdopodobnie zagrają w barażach

Tutaj los może zestawić ich z Chorwacją

Chorwacja stanie na drodze Polaków w walce o awans na Euro 2024

Jeśli reprezentacja Polski nie awansuje bezpośrednio na Euro 2024 to czekają ją baraże. To dwa mecze, półfinał oraz finał, które będzie trzeba wygrać, aby pojechać na turniej do Niemiec.

Najlepszy z możliwych scenariuszy dla Polski to taki, w którym wszystkie reprezentacje sklasyfikowane wyżej w Lidze Narodów bezpośrednio awansują na Euro 2024. Wtedy nasza kadra trafi na słabszych rywali w barażach, a w półfinale najpewniej rywalizowałaby z Estonią.

Jednak wyniki z innych grup eliminacyjnych nie są obecnie zbyt łaskawe i wiele wskazuje na to, że już w półfinale nasza kadra może trafić na Norwegię czy Ukrainę, natomiast w finale rywalem może być Chorwacja. Gospodarz meczu będzie losowany, zatem o awans na Euro 2024 być może Polakom przyjdzie powalczyć na przykład na trudnym terenie w Zagrzebiu.

Rywal w półfinale baraży właśnie zmienił nam się z Estonii na rywala pokroju Ukrainy/Norwegii.Plus w finale Chorwacja. Jeden mecz, gospodarz losowany, czyli może być w Zagrzebiu

Sayonara Euro. Po raz pierwszy od początku eliminacji nasze szanse na awans na Euro spadły poniżej 50% pic.twitter.com/cnyJdmg3cP — AbsurDB (@DbAbsur) October 15, 2023

Należy jednak jeszcze zaczekać na wyniki listopadowych meczów eliminacyjnych, ponieważ mogą one jeszcze zmienić sytuację reprezentacji Polski.

