Udany dzień młodych Polaków. Dwie wygrane

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Jakub Adkonis

Polska wygrywa z Czarnogórą i Chorwacją

Na środę zaplanowano dwa starcia z udziałem młodzieżowych reprezentacji Polski. O 16:00 wybrzmiał pierwszy gwizdek pojedynku kadry U17 z Czarnogórą. Wynik potyczki w Pucharze Syrenki otworzyli nasi rywale, którzy za sprawą trafienia Kristijana Jovovicia wyszli na prowadzenie w 7. minucie. Do wyrównania w Grodzisku Mazowieckim w 20. minucie doprowadził Krystian Rostek. Jeszcze przed przerwą goście znowu wpisali się na listę strzelców – Matija Jovanović uczynił to w doliczonym czasie gry. Polacy do remisu doprowadzili w 87. minucie – Mikołaj Czerniatowicz pewnie wykonał rzut karny.

Spotkanie rozstrzygnięto w konkursie jedenastek. Z tymi lepiej poradzili sobie Biało-Czerwoni (4:3).

O 19:00 rozpoczął się mecz ekip U18 Chorwacja – Polska. Podopieczni Łukasza Sosina objęli prowadzenie tuż przed końcem pierwszej połowy – do siatki trafił Jakub Adkonis. Gospodarze wyrównali w 66. minucie. Jednak ostatnie słowo należało do Biało-Czerwonych. Jedenaście minut później Adkonis miał na koncie dublet. Korzystny wynik udało się utrzymać do końcowego gwizdka.

