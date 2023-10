Patryk Peda to zdecydowanie największe odkrycie w reprezentacji Polski dowodzonej przez Michała Probierza. Zawodnik nie tylko trafił do drużyny narodowej, występując na co dzień w Serie C, ale też ma już za sobą debiut w koszulce z orzełkiem na piersi. Po spotkaniu z Wyspami Owczymi zawodnik podzielił się swoimi przemyśleniami.