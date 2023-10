Na portalu "Łączy Nas Piłka" pojawił się wywiad z Patrykiem Pedą, który otrzymał swoje premierowe powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski. Obrońca na co dzień występuje w Serie C.

fot. Imago/Mikolaj Barbanellx Na zdjęciu: Patryk Peda

Patryk Peda znalazł się wśród powołanych do reprezentacji Polski

Młody obrońca na co dzień występuje w Serie C

Choć jego powołanie było sporym zaskoczeniem, on sam jest pewny swoich umiejętności

“Muszę pokazać, że faktycznie ma powody do zaufania”

W czwartkowy wieczór opublikowana została lista powołanych do reprezentacji Polski na październikowe zgrupowanie. Wśród nazwisk znalazł się Patryk Peda, grający na co dzień w Serie C. Młody obrońca wygrał rywalizację o miejsce w kadrze między innymi z Janem Bednarkiem. Dotychczas występował w drużynie młodzieżowej, prowadzonej przez Michała Probierza. Po ujawnieniu powołań pojawiło się wiele komentarzy dotyczących koneksji między selekcjonerem a piłkarzem.

Peda nie ukrywa, że powołanie do seniorskiej kadry było dla niego największym marzeniem. Jest natomiast świadomy, że to dopiero początek drogi. W najbliższych tygodniach musi udowodnić, że warto było mu zaufać.

– Wiadomo, że ludzie będą mówić. To normalne, bo jednak jest to jakaś kontrowersja. Cóż mogę powiedzieć? Jestem zawodnikiem Palermo, wypożyczonym do SPAL. Latem miałem wiele telefonów i ofert. Moja sytuacja kontraktowa ułożyła się jednak tak, że zostałem w dotychczasowym klubie.

– Na razie gram we wszystkich meczach i się rozwijam. Zdobywam doświadczenie, bo najważniejsza jest gra. Trener nie powołał mnie dlatego, że nie mam umiejętności. To nie jest powołanie z przypadku.

– Z trenerem Probierzem nie znamy się jednak od wielu lat. Poznaliśmy się i pracowaliśmy razem dopiero przy okazji zgrupowań i meczów reprezentacji do lat 21, czyli od września 2022 roku. Trener mi zaufał, zagrałem we wszystkich dziesięciu meczach kadry U-21 pod jego wodzą. Wierzy we mnie, co jest dodatkową motywacją, ale i obowiązkiem. Bo skoro ma do mnie takie zaufanie, muszę pokazywać, że faktycznie są ku temu powody – tłumaczy młody obrońca.

Zobacz również: Prezes Legii wprost o meczu z Rakowem. “Musimy sobie z tym poradzić”