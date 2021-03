Paulo Sousa konkretny ws. gry bez Lewego przeciwko Anglikom

Piłkarska reprezentacja Polski już wkrótce zacznie zmagania w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Wciąż niejasne jest, czy w meczu przeciwko reprezentacji Anglii będą mogli zagrać Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek oraz Arkadiusz Milik. Wymieniona trójka w przypadku gry w tym starciu jest zagrożona przebyciem kwarantanny po powrocie ze zgrupowania do klubów. Selekcjoner Biało-czerwonych zabrał głos w tej sprawie w rozmowie z Jackiem Kurowskim w programie “Oko w oko” na antenie TVP Sport.

Mecz z Anglią bez Lewego?

Piłkarska reprezentacja walkę o mundial zacznie spotkanie wyjazdowym z Węgrami. Następnie podopiecznych Paulo Sousy czeka starcie z Andorą. Wisienką na torcie marcowego zgrupowania ma być natomiast potyczkami z Synami Albionu. Właśnie ostatni z tych meczów przykuwa największą uwagę, bo nie wiadomo, czy będzie mogło w nim zagrać trzech kluczowych zawodników reprezentacji Polski.

Opiekun Biało-czerwonych dał do zrozumienia, że w przypadku braku Lewego polska drużyna będzie musiała nastawić się na zupełnie inną grę. – Bez Roberta Lewandowskiego musiałby to być zupełnie inny mecz. Na pewno to, czy zagra, nie zależy od zawodnika. Wszyscy piłkarze w reprezentacji Polski chcą w niej być i wiem, że zrobią wszystko, aby reprezentować swój kraj i swoich obywateli. Jeśli jednak poszczególnie piłkarze nie będą mogli zagrać przeciwko Anglikom, to będzie to decyzja klubów. Myślę, że tydzień przed spotkaniem z Węgrami musimy wiedzieć, czy będziemy mieć zawodników do dyspozycji, czy nie – powiedział Sousa.

Konkretne cele przez selekcjonerem Biało-czerwonych

Portugalski trener przekazał też, jakie postawiono przed nim cele, gdy zdecydował się na pracę z reprezentacją Polski. – Mam zakwalifikować się z zespołem na mundial i awansować do fazy pucharowej na Euro. Wiem, że jest cała seria czynników, które będą o tym decydować. Wiadomo, że na mundial awansuje bezpośrednio tylko zwycięzca grupy, a pozostałe drużyny mogą mieć szanse w barażach – rzekł Sousa.

– W naszej grupie jest Anglia, która ma niezwykłą liczbę zawodników na wysokim poziomie. Niemniej jeśli chcemy sięgać po trofea i odnosić sukcesy, to musimy pokonywać takich przeciwników – zaznaczył Portugalczyk.

– Musimy mieć pomysł na grę. Musimy wiedzieć, jak więcej atakować, bo w spotkaniu z Anglią będzie z pewnością dużo momentów, gdy będziemy spychani do defensywy. Większość piłkarzy tej drużyny gra w wielkich klubach. Musimy umieć stawić czoła tej ekipie i wiedzieć, w jakich momentach spróbować podejść pod pola karne naszych przeciwników – uzupełnił.

