Pressfocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Fernando Santos już wkrótce zadebiutuje w roli trenera reprezentacji Polski

Portugalczyk rozpocznie pracę od meczu z reprezentacją Czech

Trener wskazał, jakich zmian oczekuje od biało-czerwonych

Reprezentacja Polski w obliczu poważnych zmian

Za niecałe trzy tygodnie Fernando Santos zadebiutuje oficjalnie jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Doświadczony Portugalczyk zastąpił na stanowisku Czesława Michniewicza, z którym PZPN nie przedłużył umowy.

Kibice wiele obiecują sobie względem kadry pod wodzą Fernando Santosa. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet trener wskazał, jakich zmian oczekuje od drużyny.

Kownacki lekarstwem na kłopoty Biało – Czerwonych? “Nadszedł czas” Santos zdecyduje się postawić na Kownackiego? Sytuacja kadrowa reprezentacji Polski wygląda fatalnie w ostatnich tygodniach. Przed Fernando Santosem czas trudnych wyborów przed pierwszymi powołaniami na marcowe mecze eliminacji EURO 2024. FC Barcelona w minionym tygodniu poinformowała o urazie Roberta Lewandowskiego, ale kapitan reprezentacji Polski ma wrócić do gry po około dwóch tygodniach, dlatego nie ma Czytaj dalej…

– Nie powinniście mieć kompleksów, nie powinno wam brakować wiary. Polska to dobre miejsce do pracy, macie piłkarzy wysokiej klasy, nie brakuje talentów. Musicie wszyscy zmienić negatywne myślenie oraz nastawienie i zacząć wierzyć, że polska drużyna jest tak samo dobra, jak najlepsze. Pokazuje to choćby historia waszego futbolu, odnosiliście sukcesy, zdobywaliście medale, więc nie rozumiem tego braku zaufania – stwierdził Portugalczyk.

– Może to oczekiwania za często były większe od możliwości? Może wiara pomyliła wam się z cudami – tych w piłce za wiele nie ma. Gdyby było inaczej, graliby w nią księża albo biskupi. Trzeba wierzyć w to, co się robi i we własne umiejętności – dodał.

Przygodę z reprezentacją Polski Fernando Santos rozpocznie od meczu kwalifikacji do Euro z Czechami.