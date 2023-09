“Nie powołałbym Lewandowskiego”. Były kadrowicz sugeruje terapię szokową

IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Michał Żewłakow uważa, że Robert Lewandowski powinien dostać wolne w październiku

Kapitan reprezentacji miałby czas na odpoczynek od bycia liderem kadry

Takie rozwiązanie byłoby tymczasowe

Lewandowski poza reprezentacją? Ekspert szokuje swoim pomysłem

Reprezentacja Polski przeżywa kryzys formy, ale również wizerunkowy. W ogniu krytyki jest między innymi Robert Lewandowski. Tymczasową rezygnację z kapitana kadry zasugerował Michał Żewłakow.

– Ja na najbliższy dwumecz nie powołałbym Roberta Lewandowskiego. Oczywiście wcześniej z nim rozmawiając i dając mu wolne, żeby on troszkę odpoczął i popatrzył na reprezentację z zewnątrz – powiedział były kadrowicz na kanale Canal+ Sport w serwisie Youtube.

– To nie jest tak, że je rezygnuję z Lewandowskiego. Ja mu daję chwilę – mówi ekspert C+. – On tez musi odpocząć od tego balastu ciągnięcia reprezentacji albo bycia odpowiedzialnym medialnie, za to co ostatnio się wokół reprezentacji dzieje – dodał Żewłakow. Michał Probierz utrzymuje, że Lewandowski pozostanie kapitanem kadry.