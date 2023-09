PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W środę odbyła się konferencja prasowa, na której powitano Michała Probierza jako nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Część fanów i ekspertów domagało się odebrania Robertowi Lewandowskiemu opaski kapitana

Probierz absolutnie nie bierze pod uwagę takiego rozwiązania

“Nie będziemy robić żadnej rewolucji”

Michał Probierz został w środę nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Cezary Kulesza zorganizował konferencję prasową, na której przedstawił dziennikarzom swój wybór. 50-latek musiał odpowiadać na wiele niewygodnych pytań. Jedno dotyczyło kwestii, która od ostatniego zgrupowania rozpala opinię publiczną. Część kibiców i ekspertów domagało się bowiem odebrania Robertowi Lewandowskiemu opaski kapitańskiej.

– Nie będziemy robić żadnej rewolucji. Na pewno nie odsuniemy i w jakikolwiek sposób nie zrezygnujemy z usług Roberta Lewandowskiego. To byłoby wbrew wszystkiemu, co chcemy robić, by powoływać jak najlepszych zawodników. To jest najistotniejsze, jeśli chodzi o rolę kapitana. Był kapitanem i nagle nie chcemy zmieniać wszystkiego i burzyć – odrzekł wprost nowy selekcjoner.

Robert Lewandowski będzie mógł odpłacić Probierzowi za zaufanie już w październiku. Wówczas Biało-czerwonych czekają kluczowe starcia z Wyspami Owczymi i Mołdawią.

