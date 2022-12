PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Jerzy Dudek w zdecydowanych słowach wypowiedział się na temat Czesława Michniewicza. Były reprezentant Polski uważa, że Biało-Czerwoni byli prowadzeni w kiepskim stylu, a drużyna nie miała charakteru.

Dudek ocenił kadencję Czesława Michniewicza

Były reprezentant Polski zwrócił uwagę na kiepski styl

Jego zdaniem PZPN nie powinien zwlekać z wyborem nowego selekcjonera

Dudek ocenił pracę Michniewicza w reprezentacji

– Przygoda Michniewicza z reprezentacją Polski od samego początku wzbudzała kontrowersje – przyznał Jerzy Dudek zwracając uwagę na jego zawiłą przeszłość. Były reprezentant Polski podkreślił, że już pierwsza konferencja prasowa z udziałem Michniewicza wzbudziła ogromne emocje, dlatego można było się spodziewać, że okres jego pracy w drużynie narodowej będzie trudny.

Jerzy Dudek nie jest także zachwycony z pracy jaką Michniewicz wykonał w reprezentacji. Jego zdaniem drużyna nie miała swojego charakteru i prezentowała kiepski styl. – Wycofanie piłki do tyłu i czekanie na to, co się wydarzy to najłatwiejsza rzecz w piłce nożnej – skomentował były zawodnik Liverpoolu.

– Trener potwierdził opinię, że jest zadaniowcem, ale nie zapominajmy, że miał przy tym sporo szczęścia – kontynuował Jerzy Dudek wskazując na odwołany baraż z Rosją, choć podkreślił, że mecze Ligi Narodów oraz na mundialu były bardzo wymagające.

Dudek uważa jednak, że Michniewicza pogrążyło jednak przede wszystkim to, co wydarzyło się poza boiskiem. – Piłkarzom i kibicom nie spodobało się zamieszanie z potencjalną premią. To rzutuje na wizerunek całej polskiej piłki, dlatego decyzja Kuleszy wydaje się jedyną słuszną.

Zdaniem byłego reprezentanta, PZPN nie może zwlekać z wyborem nowego selekcjonera z uwagi na rozpoczynające się eliminacje mistrzostw Europy. Wybór powinien jednak paść na doświadczonego szkoleniowca.

