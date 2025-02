Nawałka wysyła powołania na mecz z Ronaldinho! Rozmawiał z Lewandowskim

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Adam Nawałka

Lewandowski wyraził zainteresowanie i ciekawość – mówi Nawałka

Adam Nawałka w latach 2013-2018 był selekcjonerem reprezentacji Polski. Za jego kadencji Biało-Czerwoni osiągnęli największy sukces w XXI wieku, czyli ćwierćfinał Mistrzostw Europy 2016. Za kilka miesięcy 67-latek ponownie będzie mógł zasiąść na ławce w roli selekcjonera. W czerwcu poprowadzi Polskę w meczu gwiazd przeciwko reprezentacji Brazylii na czele z Ronaldinho.

Już teraz w mediach trwają domysły, kogo zobaczymy w składzie reprezentacji Polski. Adam Nawałka w rozmowie z portalem WP SportoweFakty zdradził, że rozmowy trwają już od grudnia, gdy dowiedział się, że to on będzie trenerem Biało-Czerwonych. Wszystko wskazuje na to, że na boisku zobaczymy zawodników, którzy stanowili o sile reprezentacji za jego kadencji.

Kto jest najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Wyjaśniamy

– Zapowiada się, że zobaczymy na boisku Grzegorza Krychowiaka, Kamila Glika, Michała Pazdana, Jacka Góralskiego, Kamila Grosickiego, Łukasza Fabiańskiego, Krzysztofa Mączyńskiego, Kubę Błaszczykowskiego, Artura Jędrzejczyka czy Łukasza Piszczka – powiedział Adam Nawałka w rozmowie z WP SportoweFakty.

Jedną z mocniej obsadzonych pozycji będzie z całą pewnością pozycja bramkarza. Między słupkami możemy zobaczyć byłych reprezentantów jak Wojciech Szczęsny, Artur Boruc czy Jerzy Dudek. Natomiast możliwość pierwszego meczu z orzełkiem na piersi ma otrzymać również Rafał Gikiewicz.

– Jestem po rozmowach z Jurkiem Dudkiem, jest na “tak”. Będę w kontakcie z Arturem Borucem, pamiętam też o Wojtku Szczęsnym. Powołanie otrzyma Rafał Gikiewicz. Bardzo cieszy mnie jego duży entuzjazm. Liczę na Rafała, swoją postawą zasłużył na debiut w reprezentacji – dodał były selekcjoner reprezentacji Polski.

Nawałka nie zapomniał również o Robercie Lewandowskim. Selekcjoner rozmawiał z napastnikiem FC Barcelony, a ten wyraził ciekawość i zainteresowanie. Ostateczna decyzja ws. występu kapitana reprezentacji Polski będzie jednak zależeć od katalońskiego klubu.