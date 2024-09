Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić skomplementował Nicolę Zalewskiego

Reprezentacja Polski przegrała 0:1 z Chorwacją w meczu 2. kolejki Ligi Narodów UEFA. Biało-czerwoni nie zachwycili stylem gry i według wielu ekspertów odnieśli w pełni zasłużoną porażkę. Jedynego gola w spotkaniu zdobył Luka Modrić, który zaskoczył Łukasza Skorupskiego strzałem ze stałego fragmentu.

Po tym meczu trudno było odnaleźć pozytywy, jednak według kibiców ponownie wyróżnił się Nicola Zalewski. Wahadłowy nie bał się dryblować i dzięki temu kilkukrotnie udało mu się stworzyć istotną przewagę na boisku. Dostrzegł to nawet wspomniany Luka Modrić, który wyróżnił zawodnika AS Romy w rozmowie z TVP Sport.

– Znam Nicolę Zalewskiego z AS Romy. Tego wieczoru był jednym z najgroźniejszych zawodników reprezentacji Polski – ocenił gwiazdor Realu Madryt.

Nicola Zalewski to prawdopodobnie największy zwycięzca minionego zgrupowania. 22-latek pokazał się z solidnej strony w starciu ze Szkocją, a później z Chorwatami udowodnił, że nie był to przypadkowy występ. Dobre mecze mogą przyczynić się do przenosin Polaka, bo według Sky Sports piłkarz znalazł się na celowniku Galatasaray. Kibice tureckiego giganta już zdążyli wychwycić dryblingi gracza Romy i patrząc na komentarze, są pozytywnie nastawieni do transferu.

