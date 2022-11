PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Reprezentacja Polski nie wypadła dobrze na tyle Chile. Grzegorz Krychowiak nie martwi się tym. Pomocnik uważa, że trzeba się przyzwyczaić do takich meczów.

Grzegorz Krychowiak nie miał dobrych wieści dla kibiców

Pomocnik wypowiedział się na temat stylu gry reprezentacji Polski

W występach naszej kadry nie należy oczekiwać ładnych dla oka spotkań

Krychowiak wystosował apel do kibiców

Polska pokonała Chile 1:0 po golu strzelonym w końcówce spotkania. Wynik jest znacznie lepszy od stylu, który uśpił niejednego kibica. Fani powinni spodziewać się kolejnych takich występów, o czym poinformował Grzegorz Krychowiak. Z wypowiedzi pomocnika wynika, że kibice nie mają co liczyć na ładny styl w meczach z udziałem biało-czerwonych.

– My tak będziemy grać, bo taka gra przynosi efekty. Nie oczekujcie od nas, że będziemy grać pięknie w piłkę, bo gra w piłkę w ostatnich latach nam nie przynosiła rezultatów. Ten sposób gry, odpowiednia defensywa, odpowiednie przesuwanie, walka, zaangażowanie i sytuacje, czy nawet pól sytuacji, które sobie wykorzystamy, to w ten sposób będziemy wygrywać spotkania. Wydaje mi się, że to jest sposób, aby coś osiągnąć na tym turnieju – przekazał Krychowiak.

– Gra się po to, żeby wygrywać. Dzisiaj wygraliśmy, ale to nie gwarantuje, że jest dobrze albo bardzo dobrze. Czujemy się pewni siebie, jest pozytywny bodziec. Kiedy wyjeżdża się na turniej po zwycięstwie, to zawsze jest lepiej, ale nie ma żadnej gwarancji. Wiemy, w którym kierunku mamy iść, co musimy zrobić. Ten pierwszy mecz na mistrzostwach świata, będzie bardzo podobny do tego, który dzisiaj rozegraliśmy – powiedział polski pomocnik po meczu z Chile.

