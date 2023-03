PressFocus Na zdjęciu: U19: Polska - Serbia

Zimovski w rozmowie z Ćwiąkałą odniósł się do możliwej gry w reprezentacji Polski

Młody zawodnik niedawno dał się poznać polskim kibicom w mediach społecznościowych

Obecnie jest zawodnikiem brazylijskiego Corinthians

Zimovski z radością przyjąłby możliwość gry dla reprezentacji Polski

Zimovski jest obecnie zawodnikiem brazylijskiego Corinthians. Jak sam przyznaje, jeszcze kilka lat temu nie zdawał sobie sprawy, że ma polskie obywatelstwo.

– Jakieś sześć lat temu odkryliśmy w domu mojego dziadka dokumenty, z których wynikało, że jego dziadek był Polakiem i wyjechał z powodu wojny. Dzięki temu uzyskaliśmy podwójne obywatelstwo. Do niedawna sądziliśmy, że jesteśmy z pochodzenia Ukraińcami – powiedział Zimovski.

Zimovski w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą pochwalił się, że został zaproszony na testy przez Bayern Monachium. Jednak to, co może zainteresować polskich kibiców to to, że zawodnik jest otwarty na grę w reprezentacji Polski.

– Powołanie do reprezentacji Polski zaakceptowałbym bez żadnych wątpliwości. Byłbym bardzo szczęśliwy z tego powodu. Obecnie nikt się ze mną nie kontaktował w tej sprawie. Znam tylko Roberta z ambasady polskiej, ale ani ja, ani mój ojciec czy agenci nikogo nie znają – przyznał.

– Jeśli kiedykolwiek trafię do reprezentacji Polski to na pewno dam z siebie wszystko – dodał.

