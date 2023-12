Mila skomentował pracę w kadrze. “Na początku było dziwnie”

"Na początku to było dość dziwnie i trochę zaskakująco" - mówi Sebastian Mila o nowej roli w reprezentacji Polski. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą 41-latek skomentował relację z byłymi kolegami z szatni kadry.

IMAGO / Katarzyna Plewczynska / Fotostyk Photo Agency Na zdjęciu: Sebastian Mila

Sebastian Mila jest jednym z asystentów Michała Probierza

Były reprezentant Polski łączy szatnię z pokojem trenerów

Teraz mówi o początkach pracy w nowej roli

“Mamy fajne relacje”

W sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza znalazł się Sebastian Mila. 41-latek wrócił do kadry po kilku latach, ale tym razem w nowej roli. Warto bowiem pamiętać, że Mila w narodowych barwach rozegrał niespełna 40 meczów. W szatni biało-czerwonych nadal są jego byli boiskowi koledzy, o których mówi teraz w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą na jego kanale YouTube.

– Na początku to było dość dziwnie, trochę zaskakująco, ale się dogadaliśmy. Mamy fajne relacje. Możemy podyskutować na temat meczu czy treningu. Jest to oczywiście specyficzna sytuacja. Wiadomo o tym, że znamy się dobrze. Szczęsny czy Lewandowski nie odpuszczą takich sytuacji, nie byliby sobą, więc z dwa-trzy razy zdarzyły się żarty. Ale to są już piłkarze świadomi, doświadczeni, na poziomie. Ten żart jest inny. Nie chodzi, żeby kogoś umniejszyć – powiedział asystent selekcjonera.

