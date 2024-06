fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Szczęsny będzie mógł odpocząć

Reprezentacja Polski przygotowuje się do nadchodzących mistrzostw Europy. Pierwszy mecz fazy grupowej rozegra już 16 czerwca, kiedy to przyjdzie jej mierzyć się z Holandią. Zanim do tego dojdzie, Biało-Czerwoni sprawdzą się jeszcze w dwóch meczach towarzyskich. To po nich Michał Probierz podejmie ostateczną decyzję o kształcie kadry, odrzucając trzech dodatkowo powołanych zawodników.

W piątek na PGE Narodowym reprezentanci Polski sprawdzą się w meczu kontrolnym przeciwko Ukrainie, która również jedzie na EURO 2024. Portal Sport.pl zdradza, że Michał Probierz planuje dać szansę zawodnikom, którzy w głównej mierze uchodzą za rezerwowych. Być może w pierwszej jedenastce zabraknie największych gwiazd, choć dokładne personalia nie są jeszcze znane. Wiadomo natomiast, że możliwość odpoczynku otrzymał Wojciech Szczęsny, który nie wystąpi w tym spotkaniu.

Szczęsny jest oczywiście niekwestionowanym numerem jeden w bramce reprezentacji Polski. Pozostaje jeszcze wytypowanie jego nominalnego zmiennika. W meczu z Ukrainą po 45 minut otrzymują więc Marcin Bułka oraz Łukasz Skorupski. Pierwszy z nich rozegrał znakomity sezon w barwach Nicei, gromadząc największą liczbę czystych kont spośród wszystkich bramkarzy Ligue 1. Skorupski natomiast wspólnie z Bologną sensacyjnie awansował do Ligi Mistrzów.

Mecz Polska – Ukraina odbędzie się w piątek 7 czerwca o godzinie 20:45.